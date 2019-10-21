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Лопес: когда узнал об интересе "Барселоны", я потерялся на полгода

Полузащитник "Марселя" Максим Лопес признался, что на нем отрицательно сказалась информация об интересе "Барселоны".

"После окончания моего первого сезона в "Марселе" спортивный директор "Барселоны" поговорил с моим представителем. Он сказал, что они заинтересованы в моем приглашении, если я проведу еще один хороший сезон. Это все изменило, я потерялся на полгода. Я был юн, я только провел свой первый сезон. Все понимают, что такое "Барселона", ты начинаешь многое себе представлять. Тогда я просто не узнавал себя. Это было испытанием, которое сделало меня сильнее.

Это правда, что прошлым летом были контакты с "Севильей". Но когда твой клуб отклоняет предложение в 15 млн евро, это льстит. Значит, они рассчитывают на тебя и считают тебя важной частью команды", - цитирует Лопеса AS.

Sport24.ru


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Теги: Лопес Барселона Марсель Ла Лига Лига 1
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