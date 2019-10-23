Федерация футбола Испании объявила дату проведения матча "Барселона" — "Реал"

Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) утвердил 18 декабря днем проведения матча 10-го тура Ла Лиги "Барселона" — "Реал".Первое эль-класико сезона-2019/20 должно было состояться 26 октября на "Камп Ноу", но в итоге было перенесено.Решение о переносе вызвано неспокойной ситуацией в столице Каталонии: протесты в Барселоне начались после того, как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. "Барселона" и "Реал" выступили за перенос матча на 18 декабря.В официальном заявлении на сайте RFEF говорится, что Комитет по проведению соревнований согласился перенести эль-класико на 18 декабря.