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Федерация футбола Испании объявила дату проведения матча "Барселона" — "Реал"

Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) утвердил 18 декабря днем проведения матча 10-го тура Ла Лиги "Барселона" — "Реал".

Первое эль-класико сезона-2019/20 должно было состояться 26 октября на "Камп Ноу", но в итоге было перенесено.

Решение о переносе вызвано неспокойной ситуацией в столице Каталонии: протесты в Барселоне начались после того, как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. "Барселона" и "Реал" выступили за перенос матча на 18 декабря.

В официальном заявлении на сайте RFEF говорится, что Комитет по проведению соревнований согласился перенести эль-класико на 18 декабря.

Sport24


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Теги: Барселона Реал Ла Лига
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