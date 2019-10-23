"Барселона" заинтересована в приобретении форварда "Интера" Мартинеса

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Mundo Deportivo.



Сообщается, что сумма отступных за футболиста составляет 200 миллионов евро. Контракт аргентинца с "Интером" рассчитан до 2024 года.



Отметим, что итальянцы купили форварда у "Расинга" в 2018 году за 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 10 игр, забил пять голов и отдал два голевых паса.