Капитан "Реала" Серхио Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов в 2012–2014 годах, сообщает El Mundo. Речь идет об имиджевых правах.Сам Рамос уже заплатил 500 тысяч евро, однако свою вину отрицает и подал соответствующую апелляцию.Футболист считает, что он не нарушал закон, и надеется, что санкция будет отменена, а уплаченная сумма возвращена.Ранее испанская прокуратура запросила 2,5 года тюрьмы для экс-игрока "Реала" Хаби Алонсо.