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"Интер" планирует купить Ракитича у "Барселоны" за 38 млн евро

Руководство миланского "Интера" предстоящей зимой намерено приобрести полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича. На этот трансфер итальянский клуб готов выделить как минимум € 38 млн, сообщает El Desmarque.

В нынешнем сезоне Ракитич потерял место в стартовом составе "Барселоны". Главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде сделал ставку на Френки де Йонга, Артура Рамоса и Серхио Бускетса.

В услугах 31-летнего хорвата заинтересованы также "Пари Сен-Жермен", туринский "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

"Чемпионат.сом"


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Теги: Интер Барселона Ла Лига Серия А Ракитич
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