Бэйл запретил "Реалу" публиковать информацию о своей травме

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл не разрешил клубу публиковать официальную информацию о своей травме, сообщает AS со ссылкой на программу El Chiringuito.Футболист получил мышечное повреждение 13 октября в матче сборной Уэльса против Хорватии (1:1) в восьмомо туре отборочного раунда к Евро-2020. Из-за этого он пропустил игру девятого тура Ла Лиги с "Мальоркой" (0:1) на прошлых выходных и встречу третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем" (1:0) во вторник.За все это время никакой информации по поводу травмы Бэйла на официальном сайте мадридцев опубликовано не было.Валлиец может восстановиться к матчу 11-го тура с "Леганесом", который пройдет в среду, 30 октября. Но более вероятно его возвращение на поле 2 ноября в домашней игре против "Бетиса".В этом сезоне Бэйл провел за "Реал" семь матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.