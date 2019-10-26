AS: возвращение Моуринью в "Реал" — вопрос времени

Бывший главный тренер "Реала" Жозе Моуринью ждет приглашения из мадридского клуба. Как сообщает AS со ссылкой на источники, близкие к Моуринью, сейчас вопрос состоит не в том, пойдет ли он в "Реал", а в том, когда это случится.Моуринью тренировал "Реал" в 2010–2013 годах. Последним клубом португальского специалиста был "Манчестер Юнайтед", из которого он ушел в декабре 2018 года.Нынешний главный тренер "Реала" Зинедин Зидан находится под давлением из-за не слишком успешного старта сезона. В 9 турах чемпионата Испании мадридцы трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение. В Лиге чемпионов клуб крупно проиграл "ПСЖ" (0:3) и сыграл вничью с "Брюгге" (2:2).