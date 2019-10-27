Завершился матч 10-го тура Ла Лиги. "Сельта" дома проиграла "Реалу Сосьедад" (0:1).
Чемпионат Испании
10 тур
Голы: Исак, 82
Сельта: Рубен, Оласа, Араухо (Саэнс, 60), Айду, Мальо, Мендес, Суарес (Пейнадо, 69), Лоботка (Фернандес, 84), Диоп, Лоренсо, Аспас
Реал Сосьедад: Ремиро, Ле Норман, Сальдуа, Монреаль, Льоренте, Субельдия, Мерино, Эдегор, Португес (Барренечеа, 90+5), Оярсабаль (Фуэнтес, 87), Жозе (Исак, 75)
Предупреждения: Мальо, 56, Диоп, 60, 66, Субельдия, 71, Аспас, 77, Оярсабаль, 87, Саэнс, 90+3
Удаления: Диоп, 66
"Сельта" в меньшинстве проиграла "Реалу Сосьедад"
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