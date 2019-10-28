"Реал" не будет зимой покупать новых игроков

Мадридский "Реал" не намерен прибегать к активности на трансферном рынке в январское окно, сообщает AS.По словам источника, данное решение принял лично президент клуба Флорентино Перес. Функционер посчитал, что команде не нужно усиление, основываясь на отчётах тренерского штаба, которые показали, что состав "сливочных" полностью укомплектован.Помимо этого Перес хочет дать возможность главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану оправдать вложенные минувшим летом средства. Перед началом нынешнего сезона "Королевский клуб" потратил на новичков более € 300 млн.