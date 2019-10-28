"Барселона" может обменять Ракитича на Сенси

"Барселона" прорабатывает трансфер полузащитника "Интера" Стефано Сенси, сообщает Diario Sport.По данным испанского источника, каталонцы предлагают "Интеру" совершить обмен. В Милан в этом случае отправится хавбек Иван Ракитич, который уже давно входит в сферу интересов "Интера".24-летний Сенси перешёл в "Интер" из "Сассуоло" минувшим летом на правах аренды. В соглашении прописана опция выкупа футболиста за € 25 млн. Довольно быстро Сенси превратился в игрока основного состава миланского клуба, наставник "Интера" Антонио Конте использует его в качестве глубоко располагающегося плеймейкера. Сенси в текущем сезоне забил три мяча в семи играх Серии А, также в его активе — четыре результативные передачи.