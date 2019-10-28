Ракитич и "Барселона" договорились о расторжении контракта в январе

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич договорился с клубом о своем уходе в ближайшее трансферное окно, сообщает Marca.Хорват выступает за каталонцев последние пять лет, но в текущем сезоне перестал попадать в состав. Этой осенью 31-летний футболист провел за блауграну лишь 8 матчей.Отмечается, что в услугах Ракитича заинтересованы такие клубы, как "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Интер". Стоимость его трансфера может превысить 40 млн евро.Ракитич перешел в "Барселону" из "Севильи" в 2014 году за 18 млн евро. Всего за сине-гранатовых хавбек провел 276 матчей, забил 34 гола и сделал 37 результативных передач.