Лидер "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что ему комфортнее выходить по ходу матча, чем быть заменённым:
- Я не люблю, когда меня меняют. Я предпочту выйти со скамейки и сыграть меньше, чем быть замененным.
Я так говорю потому, что исход многих матчей решается ближе к концу игры, или появляется больше пространства из-за того, что многие соперники устали.
Я предпочитаю выходить на замену и наслаждаться этим, нежели уходить и пропускать лучшее, – приводит слова Месси Sports со ссылкой на TyC Sports.
Месси: не люблю, когда меня меняют
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