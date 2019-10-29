"Атлетико" не смог обыграть "Алавес". Эта четвёртая ничья мадридцев в пяти турах Ла Лиги

Чемпионат Испании



11 тур



"Алавес" - "Атлетико" - 1:1



Голы: Мората, 70, Перес, 83

Мадридский "Атлетико" не смог удержать победу в гостевой игре 11 тура чемпионата Испании против "Алавеса" (1:1). На гол Альваро Мораты хозяева ответили попаданием Лукас Перес.: Пачеко, Дуарте, Магальян, Лагуардия, Падилья, Видаль, Вакасо (Бёрк, 75), Ману, Риоха (Понс, 68), Перес, Хоселу (Пина, 88): Облак, Фелипе, Арьяс, Лоди, Эрмосо, Лемар, Льоренте (Парти, 46), Эррера (Мората, 60), Сауль, Корреа, Коста (Коке, 70): Льоренте, 16, Вакасо, 29, Лагуардия, 61, Фелипе, 75, Ману, 89, Эрмосо, 89Таким образом, команда Диего Симеоне продолжила штамповать ничьи: в последних пяти турах Примеры мадридцы выиграли лишь однажды.