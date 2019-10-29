» » Бывший врач "Реала": я бы запретил футболистам играть в гольф, это нагружает мышцы

Бывший врач "Реала": я бы запретил футболистам играть в гольф, это нагружает мышцы

Бывший глава медицинского штаба «Реала» Альфонсо дель Корраль заявил, что запретил бы хавбеку Гарету Бэйлу играть в гольф.

«Если бы я работал в медицинском штабе «Реала» до сих пор, то запретил бы футболистам играть в гольф. Эта игра приводит к слишком большой нагрузке на пояснично-крестцовый отдел.

Очевидно, что нагрузка на позвоночник влияет на эти мышцы, а затем – и на другие части тела. Это то, чего следует избегать и предотвращать.

В случае с Бэйлом вопрос не в боли, а в воспалении и правильной работе организма. По каким-то причинам его голеностопы и икроножные мышцы подводят его. Они перенагружаются. Это не означает, что он не может играть. Нет. Конечно, он может играть через боль. Однако он будет испытывать дискомфорт, и в этом не будет смысла.

Боль здесь не так важна. Куда важнее то, что он не может быть самим собой: бежать, ускоряться, прыгать, потому что мышцы забиты или надорваны.

Информация о его травмах может понизить его стоимость. Конечно, это игрок, который может быть продан за несколько десятков миллионов евро, поэтому все эти вопросы принимают деликатный характер.

Очевидно, что это очень важно в случае, если клуб захочет от него избавиться. Я понимаю, почему игрок не хочет, чтобы об этом [о травмах] узнали», – цитирует дель Корраля Sports.ru со ссылкой на AS.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Реал Бэйл
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Реал" готов отпустить Иско в январе за 70 млн евро
Бывший врач "Реала": я бы запретил футболистам играть в гольф, это нагружает мышцы
Мельгарехо: сделаю всё, чтобы ещё раз вписать своё имя в историю "Спартака"
У восьми игроков ЦСКА украли бутсы 5
"Атлетико" не смог обыграть "Алавес". Эта четвёртая ничья мадридцев в пяти турах Ла Лиги
Фати - в стартовом составе на матч с "Барселона" - "Вальядолид", Гризманн и Лунин - в запасе
"Витесс" победил "Де Графсхап" в кубковой игре, пославший Слуцкого Базур отыграл весь матч
Х. Ларссон: мы с Джорданом считаем РПЛ интересной лигой. Деньги "Спартака" тоже сыграли роль
Жоау Мариу: мне нравится играть с Алексеем Миранчуком
Вилков рассудит "Зенит" и ЦСКА 3
Tuttomercatoweb: зимой ЦСКА может арендовать защитника "Севильи" 5
Мосгорсуд взыскал с Rambler 1,4 млн за видеообзоры Серии А. "Телеспорт" требовал 235 млн
Х. Ларссон: Джордану очень нравится в Москве, даже собаку перевёз 3
Пименов: "Ростов" сейчас более стабильная команда, чем "Спартак" 1
Кафельников высмеял слова Тарасова о Путине 6
Переводчик Карреры: устроился в "Спартак" через приложение. Ничего не знал о Массимо
"Как тебе такое, Жозе?" Максименко сделал вбрасывание на матче хоккейного "Спартака" 3
Орлов: спасибо "Спартаку", что подготовил Дзюбу для "Зенита" 47
Гогуа не сыграет против "Уфы"
Защитник российской молодёжки: Кононов - очень сильный психолог 8
Маурицио Сарри: мы редко бьем в створ. Кажется, это психологическая проблема
Михаил Кержаков: Дзюба бьёт пенальти на технику. Нужно стоять до конца и не валиться заранее
Переводчик Карреры прокомментировал конфликт Массимо и водителя автобуса 2
Видаль о ситуации в "Барселоне": я недоволен 1
Балахнин: следующий шаг "Ростова" — титулы
Хенрик Ларссон посетил музей "Спартака" 8
Райан Гиггз: Сульшеру нужно время. Дайте ему деньги на игроков 1
Сборная Болгарии наказана за расизм болельщиков двумя матчами без зрителей
"За партиями не слежу, но интересно пойти в Госдуму". Тарасов - о Путине, Крыме, Бузовой и договорняке 11
Семин: слова Роналду про автобус? Он так же мне сказал в Турине 1
Все новости