Месси забил 50-й гол со штрафного в карьере

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил 50-й гол со штрафного в карьере.

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Это случилось в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида". Аргентинец отправил мяч в ворота соперника красивым ударом со стандартного положения на 34-й минуте, сделав счет 3:1 в пользу каталонской команды.



В итоге, "Барселона" выиграла матч 5:1, а Месси оформил дубль.