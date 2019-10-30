Зидан: рад за Йовича, ему нужно было забить

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Испании с "Леганесом" (5:0). Также французский специалист отметил игру нападающего Луки Йовича. 21-летний серб забил первый гол за мадридцев."Бензема сыграл так, как и всегда. Важно, чтобы он забивал, будучи нашей "девяткой", ему это нужно. Но он дает нам больше, чем просто голы, и делает для команды больше остальных. Я им доволен.Я рад за Родриго и Йовича. Родриго обладает яркой индивидуальностью и становится все лучше. Что касается Луки, он счастлив. Ему был нужен этот гол. Хоть Йович и не так часто выходит на поле, он играет важную роль, когда заменяет Бензема. Он забил отличный гол", — цитирует Зидана Marca.