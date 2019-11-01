Зидан: мне не нужно убеждать Бэйла остаться в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о ситуации с вингером команды Гаретом Бэйлом, который недавно отправился в Лондон, чтобы встретиться со своим агентом."Этот вопрос уже в прошлом. Гарет здесь, тренируется, понемногу возвращается на поле. Мы поддерживаем его и ждём, когда он вернётся в команду. Больше ничего. Мне не нужно ничего делать. Мне не нужно ни в чём его убеждать, потому что он здесь.Бэйл тренируется. Мы пока не можем рассчитывать на него в матчах, но он здесь, в "Реале". Если вы хотите узнать о его будущем, вам нужно поговорить с ним напрямую", - цитирует Зидана AS.