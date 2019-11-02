Зидан: у "Реала" нет составов А и Б, я рассчитываю на всех игроков

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, как выбирает состав на каждый матч."Есть игроки, которые лучше или хуже подготовлены в данный момент. У меня нет составов А и Б. Каждые три дня приходится оставлять на скамейке качественных футболистов, но я рассчитываю на всех. Это беспокоит меня больше всего. Стараюсь выбирать лучших, но могу менять решения. Мне не нравится, когда говорят, что у „Реала“ есть команда А или Б. Это неправда", - цитирует Зидана Marca.