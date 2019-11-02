"Бетис" - первая команда Ла Лиги, не пропустившая от "Реала" в трех гостевых матчах подряд

"Бетис" на чужом поле сыграл вничью с "Реалом" со счетом 0:0 во встрече 12-го тура Ла Лиги.В двух предыдущих играх в Мадриде севильцы одержали две победы — 1:0 и 2:0. Как сообщает твиттер Opta, "Бетис" стал первой командой в истории Ла Лиги, которой удалось не пропустить от "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" в трех матчах подряд.Севильская команда набрала 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Мадридцы с 22-мя очками в активе располагаются на второй строчке.