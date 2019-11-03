Гризманн: "Барселона" не знала, как реагировать на голы "Леванте"

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн после поражения от "Леванте" (1:3) в чемпионате Испании признал, что его команда была не полностью готова к этой игре."Нам не хватило концентрации во втором тайме. После того как они забили свои голы, мы не знали, как реагировать. Мы были готовы не на сто процентов, а соперник оказался лучше нас. Сложно объяснить, в чем была проблема, но сегодня у нас ничего не получалось", — сказал Гризманн испанской прессе.