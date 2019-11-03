Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение полузащитников команды Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса покинуть стадион в концовке домашнего матча Ла Лиги с «Бетисом» (0:0).
Оба футболиста не попали в заявку мадридцев на эту игру из-за травм. Согласно правилам клуба, игрокам запрещается покидать стадион до 80-й минуты матча.
«Не думаю, что они проявили неуважение. Оба были с нами перед игрой, они поприветствовали партнеров, и это самое главное», – цитирует Зидана Sports.ru со ссылкой на Sky Sports.
Зидан: не думаю, что Бэйл и Хамес проявили неуважение, уехав со стадиона до конца матча
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