Зидан: хочу, чтобы Бэйл остался в "Реале" до конца сезона

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о своих отношениях с полузащитником Гаретом Бэйлом.Ранее сообщалось, что Бэйл не стал досматривать матч "Реала" и покинул трибуны за 10 минут до конца игры. Сам футболист на данный момент травмирован."Хочу, чтобы Гарет оставался с нами до конца сезона. Некоторые говорят, что я хочу избавиться от него, но это полная чепуха. Бэйл хочет быть с нами, поэтому пусть болельщики мыслят позитивно на этот счет.У нас хорошие отношения с Бэйлом, мы общаемся каждый день. С ним нет никаких проблем, их не было и летом, когда он хотел уйти. СМИ должны перестать каждый раз тиражировать одно и то же и спрашивать меня о том, почему он уходит со стадиона до конца игры. Я и сам так делал.Важно то, что Гарет был с командой перед игрой, а также приходил в раздевалку в перерыве, чтобы поддержать ребят", — сказал Зидан на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем".