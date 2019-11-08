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Мбаппе не заинтересован в новом контракте с "ПСЖ". Француз мечтает о "Реале"

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не заинтересован в новом контракте с парижским клубом, сообщает Marca со ссылкой на L’Equipe.

По данным источника, для 20-летнего форварда подписание нового контракта с парижанами не является приоритетной целью. Вдобавок клуб не может предложить Мбаппе зарплату, как у Неймара — бразилец получает 30 миллионов евро в год чистыми. Сам же Килиан продолжает мечтать о "Реале".

В этом сезоне Мбаппе провел за парижан 11 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает Мбаппе в 200 миллионов евро.

Sport24


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Теги: Мбаппе ПСЖ Реал Лига 1 Ла Лига
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