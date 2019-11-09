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Месси второй раз в карьере забил с пенальти и со штрафного в одной игре

В субботу, 9 ноября, состоялся матч 13-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Сельта". Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась победой сине-гранатовых со счетом 4:1.

Одним из главных героев матча стал капитан "Барселоны" Лионель Месси: аргентинец в этой игре оформил хет-трик. Один из его голов был забит с пенальти, и еще два — со штрафных.

Этот матч стал вторым в карьере Месси, когда ему удалось забить и с 11-метрового, и со штрафного. В прошлый раз ему это удалось в мае 2012-го в матче против "Эспаньола" (4:0).

Вдобавок Месси оформил свой 34-й хет-трик в Ла Лиге, повторив рекорд, который до сегодняшнего вечера принадлежал экс-нападающему "Реала" Криштиану Роналду. Чаще хет-трики в высшем дивизионе чемпионата Испании не делал никто. При этом Криштиану провел в Примере 292 игры, а Лионель — 459.

Sport24


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Теги: Месси Барселона Ла Лига
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