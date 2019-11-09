9 ноября "Барселона" на стадионе "Камп Ноу" принимала "Сельту" в матче 13-го тура Ла Лиги - 4:1.
Три гола каталонского клуба забил нападающий Лионель Месси. Сперва аргентинец реализовал пенальти, а позже дважды забил прямыми ударами со штрафных.
Как сообщает Opta, Месси оформил свой 34-й хет-трик в Ла Лиге, повторив рекорд, который принадлежал экс-нападающему "Реала" Криштиану Роналду. Чаще хет-трики в высшем дивизионе чемпионата Испании не делал никто. При этом Криштиану провел в Примере 292 игры, а Лионель — 459.
Sport24
Месси повторил рекорд Роналду по числу хет-триков в Ла Лиге
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