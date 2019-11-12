Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа высказался по поводу критики в свой адрес, передает Marca.
Напомним, что еще с прошлого сезона болельщики не скупятся на выкрики в сторону бельгийского голкипера.
"Я всегда сохраняю спокойствие, так как знаю, чего стою. Я всегда это знал. Безусловно, вратарь моего уровня всегда хочет отбивать больше ударов и добиваться лучших результатов. Но я, если честно, никогда не терял уверенности. Вообще, я ощущаю себя прекрасно", — поделился игрок "сливочных".
"Газета.ру"
Куртуа о критике: я знаю, чего стою
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