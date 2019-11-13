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"Реал" готов заплатить рекордные € 400 млн за Мбаппе

Мадридский "Реал" готов заплатить рекордную сумму за французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает Calciomercato со ссылкой на Le Parisien.

Отмечается, что "Реал" готов предложить "ПСЖ" € 400 млн за трансфер 20-летнего форварда. На данный момент самым дорогим трансфером является переход бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ", который был осуществлён за € 222 млн.

Контрактное соглашение Мбаппе с "ПСЖ" рассчитано до 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции игрок провёл 7 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с "парижанами". Ожидается, что француз покинет "ПСЖ" по окончании сезона-2019/20.

"Чемпионат"


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Теги: Реал Мбаппе ПСЖ Ла Лига Лига 1
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