"Реал" готов заплатить рекордные € 400 млн за Мбаппе

Мадридский "Реал" готов заплатить рекордную сумму за французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает Calciomercato со ссылкой на Le Parisien.Отмечается, что "Реал" готов предложить "ПСЖ" € 400 млн за трансфер 20-летнего форварда. На данный момент самым дорогим трансфером является переход бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ", который был осуществлён за € 222 млн.Контрактное соглашение Мбаппе с "ПСЖ" рассчитано до 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции игрок провёл 7 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.Ранее сообщалось, что Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с "парижанами". Ожидается, что француз покинет "ПСЖ" по окончании сезона-2019/20.