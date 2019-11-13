Модрич: Бензема — один из лучших нападающих в мире. Он легенда для меня

Полузащитник "Реала" Лука Модрич высказался о нападающем мадридцев Кариме Бензема."Карим Бензема очень важен для "Реала". На мой взгляд, он один из лучших нападающих в мире. Он уже легенда для меня", — цитирует Модрича AS.В текущем сезоне француз сыграл 15 матчей за "Реал" во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.9 ноября Бензема оформив дубль в матче 13-го тура Ла Лиги против "Эйбара" (4:0) и обошел Ференца Пушкаша по количеству голов за мадридскую команду в чемпионате Испании.