Дешам: ситуация с Гризманном в "Барселоне" далека от катастрофической

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре Антуана Гризманна в "Барселоне".



"Его ситуация в "Барселоне" далеко от катастрофической. В "Атлетико" он выступал за своей позиции, поэтому забивал больше голов. Возможно, он менее решителен в каталонском клубе, чем с нами в сборной. Однако Гризманн знает, как много он значит для нашей национальной команды и как я ему доверяю", - цитирует Дешама ESPN.