Бэйл: определённо мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за "Реал"

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл сравнил свои ощущения от пребывания в расположении клуба и национальной команды."Определённо мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за «Реал». Это как играть с друзьями в парке в воскресенье. Здесь я говорю на своём языке и чувствую себя более комфортно. Но это никак не влияет на мою игру", - цитирует Бэйла AS.Ранее сообщалось, что между Бэйлом и руководством «Реала» разгорелся конфликт. По информации испанских СМИ, 30-летний футболист сначала запретил клубу оглашать информацию о его травме, а позднее и вовсе заявил руководству, что больше не желает играть в команде и хочет перебраться в Китай в зимнее трансферное окно. При этом травма, которой объяснялось непопадание Гарета в заявку "сливочных", не помешала ему отправиться в сборную Уэльса.