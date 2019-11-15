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Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации

Президент "Реала" Флорентино Перес возглавил организацию, которая будет отвечать за проведение клубного чемпионатом мира, сообщает Marca.

Представители восьми клубов провели встречу в ФИФА, посвященную планированию будущего клубного чемпионата мира и создали Всемирную футбольную ассоциацию, которая будет курировать турнир.

На встрече присутствовали делегации "Реала" (Испания), "Милана" (Италия), "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейта" (оба — Аргентина), "Америки" (Мексика), "Окленда" (Новая Зеландия), "Гуанчжоу Эвергранд" (Китай) и "Мазембе" (ДР Конго).

"СЭ"


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Теги: Перес Реал Ла Лига
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