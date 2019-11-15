Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации

Президент "Реала" Флорентино Перес возглавил организацию, которая будет отвечать за проведение клубного чемпионатом мира, сообщает Marca.Представители восьми клубов провели встречу в ФИФА, посвященную планированию будущего клубного чемпионата мира и создали Всемирную футбольную ассоциацию, которая будет курировать турнир.На встрече присутствовали делегации "Реала" (Испания), "Милана" (Италия), "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейта" (оба — Аргентина), "Америки" (Мексика), "Окленда" (Новая Зеландия), "Гуанчжоу Эвергранд" (Китай) и "Мазембе" (ДР Конго).