Абидаль: "Барселона" ведёт переговоры о продлении контрактов с Месси и Фати

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль подтвердил, что клуб ведёт переговоры о продлении контрактов с нападающими Лионелем Месси и Ансу Фати."Мы уже обсуждаем продление контракта с Месси. Не знаю, будут ли какие-либо новости в ближайшее время, так как решение будет зависеть от игрока и его окружения, но надеюсь, что для "Барселоны" всё решится как можно скорее. О сроках соглашения говорить не буду. Информация появится, когда будет известно решение Месси.Что касается Фати, мы также обсуждаем контракт с его окружением. Он молодой футболист, которого мы должны защищать. Мы должны обсудить всё с его семьёй и представителями игрока. Сейчас Фати должен сосредоточиться на футболе", - цитирует Абидаля Mundo Deportivo.