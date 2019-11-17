Ракитич хочет перейти в "Ювентус"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может перейти в "Ювентус", сообщает Sport.es.По сведениям издания, 31-летний хорват хочет перейти в туринский клуб из-за его убедительного проекта. При этом переход сможет произойти только после того, как "Ювентус" продаст кого-то из полузащитников. Вероятным кандидатом является Блез Матюиди, у которого заканчивается контракт летом 2020 года."Барселона" намерена выручить за Ракитича не менее 35 млн евро.