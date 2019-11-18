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Азар: Бензема - лучший нападающий в мире

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар поделился мнением об одноклубнике французском форварде Кариме Бензема.

"Легче играть с командой, в составе которой нет Бензема. Это очевидно, потому что он приносит пользу команде. В данный момент Карим является лучшим нападающим в мире. Кроме того, он помогает команде не только в атаке. То, что его не вызывают в сборную Франции, хорошо для "Реала", но плохо для него", - цитирует Азара RMC Sport.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Азар Бензема Реал Ла Лига
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