Азар: я в хорошей форме и хочу сохранить этот импульс

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о своей форме в нынешний момент."Весь последний месяц я нахожусь в хорошем состоянии, у меня не было травм. Я в хорошей форме. Когда я на поле, то всегда буду стараться изо всех сил, не важно, играю я за "Реал" или сборную Бельгии. Я просто хочу сохранить этот импульс.Хорошо, что последний матч квалификации Евро-2020 мы проведём дома. Играть уже не за что, но мы надеемся на вечеринку с болельщиками в матче с Кипром. В гостевом матче с ними у нас были проблемы, но надеюсь, что мы сумеем забить несколько голов и сохранить свои ворота в неприкосновенности, чтобы порадовать болельщиков", — приводит слова Азара Sky Sports.