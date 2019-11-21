"Реал" потерял Лукаса Васкеса из-за перелома пальца ноги

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес некоторое время не поможет королевскому клубу из-за травмы.Как сообщает пресс-служба "Реала", 21 ноября 28-летний футболист прошел медобследование, которое выявило у игрока перелом фаланги большого пальца левой ноги.В сезоне-2019/20 Васкес провел за "Реал" 9 матчей во всех турнирах, забив при этом 1 гол и отдав 1 результативную передачу.23 ноября "Реал" дома сыграет против "Реала Сосьедад" в матче 14 тура Ла Лиги, а 26 ноября примет на "Сантьяго Бернабеу" "ПСЖ" в Лиге чемпионов.