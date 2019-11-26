» » Зидан сравнялся с Моуринью по количеству матчей на посту главного тренера "Реала"

Зидан сравнялся с Моуринью по количеству матчей на посту главного тренера "Реала"

Для французского специалиста Зинедина Зидана матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ" стал 178-м на нынешнем посту. Встреча прошла 26 ноября в Мадриде и завершилась со счетом 2:2.

Зидан вышел на 5-е место среди главных тренеров сливочных по числу проведенных матчей. Он делит эту позицию с португальцем Жозе Моуринью. Лидером по количеству матчей на посту главного тренера "Реала" является Мигель Муньос — 605 матчей. Далее расположились Висенте Дель Боске (246), Лео Бенхаккер (197) и Луис Моловни (183).

По количеству побед во главе "Реала" Зидан занимает чистое 5-е место (119). Француз на две победы отстает от находящегося на 4-й позиции Бенхаккера. Лидирует Муньос — 357 побед.

"Реал" набрал 8 очков в группе А и гарантировал себе место в плей-офф ЛЧ. При этом сливочные уже не смогут обойти "ПСЖ", который выиграл группу с 13 очками.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Зидан Реал Ла Лига Моуринью
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Кейн установил историческое достижение в Лиге чемпионов, обойдя Дель Пьеро и ван Нистелроя
"Бавария" повторила рекорд "Боруссии" среди немецких клубов в Лиге чемпионов
Моуринью извинился перед Дайером за замену в матче с "Олимпиакосом"
Левандовски — о своем покере: у меня голевая зависимость
Зидан сравнялся с Моуринью по количеству матчей на посту главного тренера "Реала"
Моуринью: хотел пригласить болбоя в раздевалку, чтобы отпраздновать победу
Голевая атака "Тоттенхэма" началась с передачи болбоя. Моуринью отблагодарил парня (видео)
Кейн: "Тоттенхэму" не хватало бодрости на старте матча с "Олимпиакосом"
Бубнов: результат у "Локомотива" в ЛЧ будет, когда появятся опыт, сыгранность и удача 4
"Локомотив" - "Байер": фотоотчет встречи
"Милан" может продать Пентека ради подписания Ибрагимовича 1
Умер бывший главный тренер сборной Швейцарии Коби Кун
Сафонов: "Рубин" не вылетит в ФНЛ. Кто-то подстрахует, ведь в концовке бывают странные игры
Караваев: "Лиону" есть, кем заменить травмированного Депая
Караваев: возвращение в Европу? Всегда нужно ставить самую высокую планку 3
Ибрагимович станет совладельцем "Хаммарбю"
"Эстерсунд" из-за финансовых проблем не допущен до участия в высшем дивизионе чемпионата Швеции
Бэйли: знали, что у "Локомотива" медленная защита и старались это использовать 1
Градецки: в первой игре "Локомотив" был другим, он был лучше
"Манчестер Сити" не смог обыграть "Шахтер" 2
"Ювентус" с минимальным счетом обыграл "Атлетико"
"Реал" упустил победу над "ПСЖ", пропустив дважды за две минуты 2
"Тоттенхэм" отыгрался с 0:2 и победил "Олимпиакос" 1
Покер Левандовски помог "Баварии" разгромить "Црвену Звезду" 1
Рыбусь: в этой ЛЧ "Локомотив" смотрелся лучше, но снова не хватило очков
Гилерме: "Локомотиву" не повезло в матче с "Байером"
Семин: после Нового года у "Локомотива" будет другая команда 3
Бос: Миранчуки могли бы усилить "Байер"
Семин: уверен, болельщики "Локомотива" очень разочарованы. Хочу перед ними извиниться 6
Лебедев: 4-е место "Локо" в группе ЛЧ второй год? А ЦСКА проигрывает "Лудогорцу" 9
Все новости