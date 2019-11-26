Для французского специалиста Зинедина Зидана матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ" стал 178-м на нынешнем посту. Встреча прошла 26 ноября в Мадриде и завершилась со счетом 2:2.
Зидан вышел на 5-е место среди главных тренеров сливочных по числу проведенных матчей. Он делит эту позицию с португальцем Жозе Моуринью. Лидером по количеству матчей на посту главного тренера "Реала" является Мигель Муньос — 605 матчей. Далее расположились Висенте Дель Боске (246), Лео Бенхаккер (197) и Луис Моловни (183).
По количеству побед во главе "Реала" Зидан занимает чистое 5-е место (119). Француз на две победы отстает от находящегося на 4-й позиции Бенхаккера. Лидирует Муньос — 357 побед.
"Реал" набрал 8 очков в группе А и гарантировал себе место в плей-офф ЛЧ. При этом сливочные уже не смогут обойти "ПСЖ", который выиграл группу с 13 очками.
Sport24
Зидан сравнялся с Моуринью по количеству матчей на посту главного тренера "Реала"
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