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"Реал" сообщил о результатах обследования Азара

Официальный сайт "Реала" объявил результаты обследования нападающего Эдена Азара. У бельгийского футболиста был выявлен ушиб правой ноги, а это значит, что опасения Зинедина Зидана не подтвердились. Тренер предполагал, что Азар также получил вывих, что грозило ему пропуском эль-класико.

Клуб не называет сроки восстановления футболиста, но испанские СМИ утверждают, что бельгиец пропустит около 10 дней.

Sport24.ru


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Теги: Азар Реал Ла Лига
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