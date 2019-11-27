Официальный сайт "Реала" объявил результаты обследования нападающего Эдена Азара. У бельгийского футболиста был выявлен ушиб правой ноги, а это значит, что опасения Зинедина Зидана не подтвердились. Тренер предполагал, что Азар также получил вывих, что грозило ему пропуском эль-класико.
Клуб не называет сроки восстановления футболиста, но испанские СМИ утверждают, что бельгиец пропустит около 10 дней.
Sport24.ru
"Реал" сообщил о результатах обследования Азара
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