Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал автором единственного гола в матче 15-го тура испанской Ла Лиги против "Атлетико". Встреча прошла 1 декабря в Мадриде и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, Месси отличился на 86-й минуте.
Месси впервые отличился на стадионе "Ванда Метрополитано" в чемпионате Испании. Он забивал на стадионах всех 20 команд, выступающих в испанском первенстве в текущем сезоне. В общей сложности аргентинский бомбардир поражал ворота соперников в Ла Лиге на 38 разных стадионах, что является рекордом турнира.
Кроме того, этот гол стал для Лионеля 25-м в 27 матчах Ла Лиги против "матрасников". Больше в рамках чемпионата Испании Месси забивал только "Севилье" (29 голов).
"Барселона" набрала 31 очко и сравнялась по этому показателю с "Реалом". Каталонцы расположились на 1-м месте по дополнительным показателям. "Атлетико" с 25 очками занимает 6-ю позицию.
Sport24
Месси впервые забил "Атлетико" на его стадионе в матче Ла Лиги
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