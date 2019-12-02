Директор "Барселоны" - о выкриках фанатов: Гризманн всегда с уважением относился к "Атлетико"

Директор "Барселоны" Гильермо Амор прокомментировал поведение фанатов "Атлетико" в центральном матче Ла Лиги. Накануне каталонцы обыграли мадридцев (1:0), а болельщики "матрасников" по ходу встречи кричали, что Гризманн умер."У общественности есть свое мнение. Иногда оно тебе нравится, иногда нет, особенно в случае с Гризманном. Но Антуан должен принять это. Он всегда с уважением относился к "Атлетико", — цитирует Амора Marca.