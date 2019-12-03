Бартомеу: думаю, у Месси будет еще много "Золотых мячей"

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу прокомментировал завоевание нападающим команды Лионелем Месси шестого "Золотого мяча", а также высказался по поводу нового контракта для аргентинца."Не беспокоюсь о будущем Месси, у нас еще есть какое-то время. У него есть действующий контракт, и он будет играть гораздо больше.Подписание нового договора — это другой вопрос. Сейчас я просто наслаждаюсь шестым "Золотым мячом" Лео. Думаю, их будет еще много", — цитирует Бартомеу Marca.