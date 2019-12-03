"Атлетико" хочет подписать Кавани в январе

Мадридский "Атлетико" заинтересован в подписании нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани во время зимнего трансферного окна, сообщает AS.Травма форварда Диего Косты оставляет "матрасников" без необходимой глубины в линии атаки. Однако у клуба перегружена зарплатная ведомость, поэтому в январе команду также могут покинуть несколько игроков — наиболее вероятными кандидатами называются Сантьяго Ариас и Шиме Врсалько.Контракт Кавани с "ПСЖ" рассчитан до лета 2020 года, с приходом в команду Мауро Икарди уругваец стал реже появляться на поле. В сезоне-2019/20 Кавани провел за "ПСЖ" всего 9 матчей, забив при этом 2 гола.