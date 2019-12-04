Месси о Роналду: он бомбардир, а я выстраиваю игру

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался о прошедшей недавно церемонии награждения "Золотой мяч" — 2019, передает L'Equipe.Футболист также рассказал о том, по каким, по его мнению, критериям определяют победителя в этой номинации."Я не могу сказать, кто лучше — я или Роналду. Просто мы выполняем разные задачи: он бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры", — заявил Месси.Аргентинец также отметил, что чтобы получить "Золотой мяч", нужно провести невероятный сезон и выиграть Лигу чемпионов.