Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался о прошедшей недавно церемонии награждения "Золотой мяч" — 2019, передает L'Equipe.
Футболист также рассказал о том, по каким, по его мнению, критериям определяют победителя в этой номинации.
"Я не могу сказать, кто лучше — я или Роналду. Просто мы выполняем разные задачи: он бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры", — заявил Месси.
Аргентинец также отметил, что чтобы получить "Золотой мяч", нужно провести невероятный сезон и выиграть Лигу чемпионов.
"Газета"
Месси о Роналду: он бомбардир, а я выстраиваю игру
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