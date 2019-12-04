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Месси о Роналду: он бомбардир, а я выстраиваю игру

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался о прошедшей недавно церемонии награждения "Золотой мяч" — 2019, передает L'Equipe.

Футболист также рассказал о том, по каким, по его мнению, критериям определяют победителя в этой номинации.

"Я не могу сказать, кто лучше — я или Роналду. Просто мы выполняем разные задачи: он бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры", — заявил Месси.

Аргентинец также отметил, что чтобы получить "Золотой мяч", нужно провести невероятный сезон и выиграть Лигу чемпионов.

"Газета"


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Теги: Месси Роналду Барселона Ювентус
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