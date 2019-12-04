Вингер "Реала" Гарет Бэйл признался, что раньше переживал из-за недоброжелательного отношения своих болельщиков, а сейчас просто не обращает на это внимания. Фанаты "Реала" освистывают Бэйла за то, что он позировал с флагом "Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке".
"Когда это случилось впервые, я был шокирован. Я не понимал, как себя вести, но сейчас я стал старше и после одного-двух случаев уже знаю, как с этим справляться. Я уж просто не обращаю на это внимания. В некотором смысле это проявление уважения — лучших футболистов освистывают, когда они не показывают игру. Мне остается упорно работать и доказывать фанатам свою состоятельность, и тогда свист прекратится, а моя карьера будет протекать в обычном русле", - цитирует Бэйла BT Sport.
Sport24.ru
Бэйл: я научился справляться с освистыванием болельщиков "Реала"
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