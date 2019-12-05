Нападающий "Барселоны" Луис Суарес пояснил слова своего одноклубника Лионеля Месси, который во время церемонии вручения "Золотого мяча" заявил, что приближается к завершению карьеры.
"Думаю, что слова Месси неправильно поняли. Прежде всего нужно понимать, что он в тот момент только что получил новый "Золотой мяч", а это радость и нервы. Он такой же человек. Месси будет играть еще долго", - цитирует Суареса Marca.
Месси — первый в истории шестикратный обладатель "Золотого мяча", пять наград у его извечного соперника Криштиану Роналду. Никто другой не выигрывал приз более трех раз.
Sport24.ru
Суарес: слова Месси о завершении карьеры неправильно поняли
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