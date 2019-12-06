В матче 16-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" и "Атлетико" сыграли вничью - 0:0.
Чемпионат Испании
16 тур
Вильярреал: Асенхо, Кинтилья, Торрес, Альбиоль, Гаспар, Гомес (Экамби, 68), Тригерос, Иборра (Морланес, 73), Ангисса, Чуквезе (Онтиверос, 89), Морено
Атлетико: Облак, Фелипе, Арьяс (Триппьер, 80), Лоди, Эрмосо, Коке, Эррера (Льоренте, 84), Парти (Витоло, 59), Сауль, Фелиш, Мората
Предупреждения: Мората, 15, Ангисса, 38, Тригерос, 74
"Вильярреал" сыграл вничью с "Атлетико"
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