"Атлетико" хочет купить защитника "Бетиса" Манди. Его отступные — 30 миллионов евро

"Атлетико" заинтересован в приобретении центрального защитника "Бетиса" Аиссы Манди.По информации El Gol Digital, отступные за 28-летнего футболиста составляют 30 миллионов евро. Тем не менее в настоящее время севильский клуб работает над продлением контракта алжирца, и данная сумма может увеличиться до 60 миллионов.Отметим, что Аисса также может сыграть на правом и левом флангах обороны.Манди перешел в "Бетис" из "Реймса" летом 2016 года за 2,8 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 12 матчей в Ла Лиге.