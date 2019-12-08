Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси отправил три мяча в ворота соперника в домашнем матче 16-го тура испанской Примеры с "Мальоркой" (5:2).
Теперь в активе Месси 12 мячей в 10 встречах чемпионата Испании в нынешней кампании. 32-летний аргентинец стал первым футболистов в истории топ-5 лиг Европы, кому удалось забить как минимум 10 голов в каждом из последних 14 сезонов.
Достижение аргентинца может повторить нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Серия португальца на этот момент состоит из 13 кампаний с 10+ мячами. В нынешнем сезоне в активе 34-летнего футболиста 7 голов.
"Чемпионат"
Месси первым в истории топ-5 лиг Европы забил 10 мячей в 14 сезонах кряду
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