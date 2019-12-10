Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с полузащитником Эденом Азаром, который на данный момент находится в лазарете из-за микротрещины в ноге.
"Не думаю, что Азару понадобится операция, но я точно не знаю. Могу лишь сказать, что на сегодняшний день мы контролируем ситуацию. Были разговоры, что Эден пропустит одну или две недели, но для нас сейчас главное — набраться терпения. Надеюсь, скоро он вернется в строй.
Что касается предстоящего матча с "Брюгге", то это игра Лиги чемпионов. Не люблю товарищеские матчи, но завтрашняя игра не из таких. Мы всегда играем за честь нашего клуба. Завтра на поле выйдут те, кто играет мало", — цитирует Зидана Marca.
Sport24.ru
Зидан: не думаю, что Азару понадобится операция
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