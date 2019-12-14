Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал ничейный результат матча 17-го тура чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад" (2:2).
"Ничья — справедливый исход матча, но мы могли и победить. В первые минуты нам было нелегко, но при счёте 1:1 мы играли лучше.
Споры по поводу судейства будут всегда. В эпизоде с пенальти мы боролись с Льоренте. Момент с Пике — более очевидный, чем с моим участием. Я не понимаю, почему в эпизоде с Пике не воспользовались VAR. В таких моментах VAR должен быть использован", — приводит слова Бускетса Marca.
"Чемпионат"
Бускетс: не понимаю, почему в эпизоде с Пике не воспользовались VAR
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